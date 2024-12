Una delle varie buone notizie con cui laha chiuso la trasferta di ieri aè il rientro in campo di, rimasto ai box nelle ultime settimane - saltando in totale tre partite - per un problema alla caviglia. L'esterno azzurro, che ha preso il campo di Nico Gonzalez al 19' della ripresa, ha subito mostrato una "gran voglia di giocare", come scrive La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che "con lui la difesa guadagna stabilità". Stesso concetto espresso da Tuttosport, che gli attribuisce lo stesso voto (6) in pagella con questa motivazione: "Il suo ingresso infonde solidità alla difesa".