Cambiaso-City, dipenderà anche dalla Champions League

Il Manchester City è molto interessato adella. Tuttavia, qualsiasi investimento per il giocatore dipenderà dal passaggio del turno in Champions League. Non è ancora chiaro se il City presenterà un'offerta ufficiale, ma l'attenzione rimane alta. La Juventus valuterà eventuali proposte, ma per ora non ci sono sviluppi concreti. Al momento, anche per tempistiche, l'arrivo di Cambiaso al City sembra fuori tempo massimo. Ma mancano ancora 10 giorni sul mercato. E sono lunghissimi...Staremo a vedere dunque se ci sarà la possibilità di approfondire il tema. Ad oggi resta complicato.