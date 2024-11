, con le sue caratteristiche da giocatore ultra moderno, sta attirando sempre di più l'attenzione delle big europee, a partire dal Real Madrid in cerca di un sostituto di Dani Carvajal. Lalo ritiene incedibile, e non da poche settimane, come testimonia il retroscena svelato oggi da Tuttosport: i bianconeri, infatti, avevano ricevuto per lui una richiesta dalgià nell'estate 2023, mettendo sul tavolo circa 12 milioni di euro. Cristiano Giuntoli ha bloccato tutto sul nascere, un po' come ha fatto nei mesi scorsi con l'che aveva alzato l'offerta a 35 milioni. Ai tempi della proposta rossonera Cambiaso era appena rientrato dal prestito al Bologna e non aveva garanzie sul suo ruolo alla Juve, che però non ha smesso di credere di lui nemmeno per un istante.