Buona prestazione anche nel match traper, di cui Thiago Motta non fa mai a meno. Ecco i giudizi dei giornali in edicola oggi.- Terzino sinistro con ampia licenza di avanzare e di impostare. A tratti sembra quasi un centrocampista aggiunto: infatti tocca 117 palloni, un'enormità- La doppia spinta di Politano e Di Lorenzo non gli consente, se non a sprazzi, di galoppare lungo la corsia mancina in cerca di fortuna in attacco. E forse fa più male quando le incursioni arrivano dal centro: alla distanza viene fuori- Un po’ terzino, un po’ mediano. Quando la Juve comanda il gioco, gli piace aggiungersi e creare il fattore sorpresa da regista aggiunto a Locatelli. Da esterno difensivo sembra quasi sprecato, ma il volume di gioco è da centrocampista: 117 palloni lavorati