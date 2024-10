joao cancelo is rooting for cambiaso

forza andrea good luck tonight pic.twitter.com/4o3XwD7Lyp — taylor (@jpcanceloera) October 2, 2024

avrà un "fan" speciale nel match di questa sera trae Lipsia (ma non solo, probabilmente). Si tratta di, ex bianconero che l'azzurro classe 2000 ha sempre indicato come suo idolo, che ha commentato il suo ultimo post con un paio di emoji in segno di incoraggiamento: un gesto che testimonia evidentemente la stima che il portoghese nutre nei suoi confronti, al quale il classe 2000 ha subito replicato con un occhiolino. Un simpatico scambio di battute che ha fatto sorridere i tifosi, che sperano possa essere di buon auspicio in vista della Champions League.