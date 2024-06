Thiago Motta e Cambiaso: le parole dell'agente, Giovanni Bia

si è guadagnato la convocazione di Luciano Spalletti per l'europeo in corso. E, ha avuto modo di scendere in campo nel secondo tempo. Avrà sicuramente altre occasioni per mettersi in mostra e diventare con il tempo un punto fermo anche della nazionale. "Anche", perchéche ha già avuto a Bologna. A proposito del tecnico italo-brasiliano, cosìne ha parlato: "Dopo aver visto il Bologna una cinquantina di volte e dovendo descrivere quella squadra la definirei meravigliosamente arrogante, in senso positivo, sia chiaro. Un calcio in cui Thiago se ne frega totalmente di ciò che fanno gli avversari e ragiona solo sulla propria squadra". L'agente, a Tuttosport, ha raccontato anche un retroscena dell'estate scorsa su Cambiaso e di cosa Motta può dare alla Juventus.IL LAVORO SU CAMBIASO - "Con Thiago è diventato uno dei primi terzini sinistri che taglia per entrare in mezzo al campo. Prima si preoccupava della sua fascia e avere la meglio suol dirimpettaio. Ora non più, si accentra come mezzala e libera spazio per la punta esterna, vedi cosa succede con Chiesa. Andrea è stato velocissimo ad apprendere questo tipo di giocate"."Andrea era un po' preoccupato di giocare nella Juve perché comunque si stratta di un club unico, anche se sapeva di poter fare bene con la sua personalità e il suo gioco particolare." Il contratto rinnovato è stato semplice, quando c'è intelligenza tra le parti, tutto diventa semplice. Abbiamo riscontrato disponibilità totale anche da parte della Juve che ci ha mostrato stima, amore e voglia di evidenziare i valori tecnici e umani di Andrea"."Thiago porterà le sue idee alla Juve e poi la tempistica di applicazione dipenderà dai giocatori. Mi torna in mente Sacchi che per trasmettere i suoi convincimenti fece vedere le videocassette del compianto Signorini a Baresi. Lui si mise subito a ridere ma poi ricordiamoci la sinfonia del Milan. Io dico che il livello dei giocatori della Juventus è maggiore rispetto a quello del Bologna per cui mi aspetto che imparino più in fretta e forse anche meglio grazie alla loro tecnica. Del resto Thiago sa far diventare abilissimi giocatori normali per cui..."Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.