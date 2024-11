Le parole di Andrea Cambiaso a Sky:SENSAZIONI - Positive, come al solito. Noi siamo sempre positivi. È ovvio che vorremmo essere tutti a disposizione del mister e partecipare a queste bellissime partite della Champions. Siamo però questi e affrontiamo questa sfida al meglio.INFORTUNI - Sì, assolutamente. Il mister, dopo l’infortunio di Juan, ci ha fatto un bel discorso. Dobbiamo dare tutti un po’ di più. Contro il Milan lo abbiamo fatto molto bene: dobbiamo continuare a farlo da ora in avanti.MILAN - È mancato qualcosina in avanti, ma penso che abbiamo fatto un’ottima partita. Dobbiamo continuare su quest’onda, con questa unione e con questo spirito che ci ha contraddistinto.