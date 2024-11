Dopo la produttiva parentesi con l'Italia Under 19è tornato a Milano, dove continuerà a dividersi tra la seconda squadra e i "grandi" di Paulo Fonseca. Il giovanissimo talento rossonero, classe 2008 ma già costantemente sotto i riflettori, conta di essere convocato anche per il big match di sabato contro la, dopo essere stato schierato da titolare nell'ultima partita di campionato: nel frattempo, però, ilha ritrovato Alvaro Morata, che dunque sarà il riferimento offensivo principale con Tammy Abraham come prima alternativa. Le speranze di Camarda possono alimentarsi in base alle condizioni di Luka Jovic, alle prese con la pubalgia.