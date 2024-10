Calhanoglu rischia una squalifica?

Come è emerso dall'interrogatorio di ieri,ha avuto contatti diretti cone gli altri leader della Curva dell'- compreso, in carcere per l'omicidio di Andrea Beretta - nonostante il suo club glielo avesse fortemente sconsigliato. E tutto ciò - per quanto abbia sostenuto di averlo fatto solo a “titolo personale”, “per riconoscenza” dopo la solidarietà ricevuta per il terremoto che aveva colpito il suo Paese nel febbraio 2023 - potrebbe costargli molto caro.Stando a La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista turco rischia lae, in particolare, il comma 10, in base al quale. La procura Figc potrebbe quindi punirlo almeno con un’ammenda di 20mila euro, ma anche con una. Il procuratore federaleha già aperto un fascicolo e il passaggio ufficiale degli atti avverrà quando l’indagine diventerà materialmente più esauriente.





