Calhanoglu Inter, le parole sulla corsa scudetto

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il Gran Galà del Calcio,ha parlato del momento dell'Inter ma non solo. Il centrocampista turco ha anche commentato gli obiettivi dei nerazzurri, spiegando il suo punto di vista su quali possano essere le squadre pericolose in vista della lotta scudetto, senza includere la Juventus.'Vogliamo sempre vincere. Ci riproveremo. Per lo scudetto siamo tutti lì. In Champions con il Levrkusen sarà una partita difficile. Atalanta, Napoli, Milan, tutte sono pericolose per lo scudetto, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. In Italia ho vinto tutto, mi manca solo la Champions. Spero che un giorno lo alzerò. Come sto? In tre anni ho giocato sempre senza avere tanti infortuni. Voglio tornare al più presto'.