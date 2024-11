Hakanha subito un problema muscolare durante il match contro il Galles, costringendolo a lasciare il campo dopo 45 minuti. Secondo Matteo Barzaghi di Sky, i primi esami indicano che l'infortunio non è grave, ma lo staff medico della Turchia e dell'Inter sono in contatto per organizzare il suo rientro a Milano e pianificare un recupero efficace. L'obiettivo è evitare complicazioni più serie. Nuovi esami sono previsti al suo ritorno, per garantire che il giocatore possa tornare in campo in sicurezza.