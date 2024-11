Calhanoglu, le parole su Yildiz e Inter-Juve

Hakan Calhanoglu è tornato a parlare dell'emozionante partita tra Inter e Juventus, finita con il risultato di 4-4 a San Siro. Il centrocampista turco, che contro i bianconeri non ha giocato a causa dell'infortunio rimediato contro la Roma, ha rivelato a Tv 8.5 di aver detto ai compagni di non far respirare, ma non solo.'Prima della partita con la Juventus ho detto ai nostri giocatori: ‘Non lasciate respirare Kenan Yildiz’. Non l’hanno preso molto sul serio e alla fine è stato lui a dare la svolta alla partita. L’ho detto ai miei amici dopo la partita: ‘Te l’avevo detto’. In Italia è molto apprezzato, sta crescendo e sta aumentando il suo valore'.