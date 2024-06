Agnelli, la sentenza del Tar può aiutare Giraudo

La decisione del Tar diper presunta incompatibilità della giustizia sportiva con la normativa Ue può essere una svolta molto importante non solo per il caso in questione ma più in generale per. Non a caso, gli avvocati dell'ex dirigente dellaconfermata dalla Corte Figc nel luglio 2011 e poi dall'Alta Corte di Giustizia del Coni nove mesi dopo. Gli avvocati di Giraudo, Amedeo Rosboch e Jean-Louis Dupont hanno spiegato a LaPresse come la decisione sull'ex presidente della Juventus da parte del Tar possa condizionare anche la vicenda portata avanti da Giraudo: "La sentenza su Agnelli e Arrivabene, certamente aiuta anche noi, abbiamo riassunto il ricorso al tribunale ordinario di Roma, poi ogni giudice può pensarla in maniera diversa ma di fatto il tribunale può sollevare anche per Giraudo la questione pregiudiziale in Europa. Anche Dupont era contento per questa ordinanza".