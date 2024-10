A gennaio, Cristianoè determinato a ingaggiare un centravanti che possa affiancare Dusan, specialmente a causa dei problemi di Arkadiusz. Oltre a Lorenzo, l'ultima opzione emersa èdell'Everton, il quale sta faticando a trovare spazio nella sua attuale squadra, come riportato da La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante dell'Udinese non gioca una partita ufficiale dal mese di settembre e ha accumulato solo 43 minuti di gioco in questa stagione.La Juventus ha una visione chiara della situazione e intende monitorarla nei prossimi mesi, per valutare se il club inglese sarà disposto a considerare un prestito. Nella lista dei potenziali acquisti ci sono anche Giacomodel Napoli, apprezzato ma difficile da ottenere a titolo temporaneo, e Danieldel Monza, che rappresentano ulteriori possibilità per il mercato bianconero.