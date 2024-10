Le prossime tre partite della– contro Parma e Udinese in campionato e Lille in Champions League – saranno cruciali non solo per la stagione ma anche per valutare potenziali obiettivi di mercato. La dirigenza juventina è infatti interessata a tre attaccanti: Ange-Yoandel Parma, apprezzato per la sua giovane età e adattabilità tattica; Lorenzodell’Udinese, già monitorato da Giuntoli; e Jonathan David del Lille, il cui contratto scade nel 2025., privo di passaporto comunitario, non potrà trasferirsi a gennaio, ma potrebbe essere una soluzione per l’estate.