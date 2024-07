Laha tentato di proporre uno scambio tra Federicoe Jadonal Manchester United, ma il club inglese non ha apprezzato l'idea. I bianconeri cercavano di portare l'ala inglese a Torino offrendo in cambio l'azzurro Chiesa, ma l'offerta non è stata considerata allettante dai Red Devils. Nonostante l'interesse per Sancho, la Juventus dovrà esplorare altre strade per provare a portare a Torino il calciatore, mentre Chiesa resta, ad oggi, un calciatore che potenzialmente può lasciare la Juve. Nel frattempo, il Manchester United avrà a disposizione Sancho per il pre campionato dopo la pace con ten Hag.A rivelare il retroscena di mercato, Romeo Agresti sul canale Youtube de ilBianconero , durante la trasmissione BN LIVE-REWIND.