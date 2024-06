L'ha avviato le trattative per ingaggiare Wojciechdallacome nuovo portiere. La Juventus è pronta a vendere Szczesny, poiché Di Gregorio si unirà con un accordo da 18 milioni di euro e presto inizieranno le trattative per un nuovo contratto con Perin. La decisione finale spetterà al portiere polacco. La cessione di Szczesny consentirebbe alla Juventus di ridurre il monte ingaggi e investire sui nuovi arrivi. L'Al Nassr, interessato al portiere esperto, potrebbe offrire un'opportunità interessante per Szczesny, che valuterà la proposta. Intanto, i bianconeri si preparano per una rivoluzione tra i pali. Lo riporta Fabrizio Romano.