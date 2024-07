Lacontinua a lavorare intensamente sul mercato, cercando un attaccante duttile che possa fungere da vice Vlahovic o adattarsi come ala offensiva. In questo contesto, il profilo di Maximilian, attaccante classe 2002 dell’Hoffenheim, è finito sotto l’osservazione del club bianconero. Secondo Matteo Moretto, la Juventus ha già effettuato un primo sondaggio e ha avviato un contatto preliminare con l’Hoffenheim riguardo Beier. Al momento, non ci sono sviluppi concreti, ma la situazione potrebbe evolversi con ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane per decidere se proseguire con l’offerta.