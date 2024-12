Secondo il Corriere dello Sport, Donyellè un nome che lasta considerando per rinforzare l’attacco. L’attaccante olandese potrebbe lasciare il Borussia Dortmund a gennaio e rientra tra le opzioni per il ruolo di vice Vlahovic. Tuttavia, la Juventus sta valutando anche altre alternative. Tra i profili monitorati ci sono Fullkrug del West Ham e Beto dell’Everton. La dirigenza bianconera sta seguendo attentamente la situazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane per capire quale direzione prenderà il mercato juventino in attacco.