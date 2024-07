Pepe Juve, chi è: il profilo

Laprosegue la ricerca di un esterno offensivo per Thiago, considerando le possibili partenze di Federicoe Matias. Sebbene Jadonrimanga il primo obiettivo, Cristiano Giuntoli sta ora valutando un nuovo nome:, ala classe 1997 del Porto. Con lo stesso nome del celebre difensore centrale 41enne, Pepe potrebbe rappresentare una nuova opzione dinamica per l'allenatore ex Bologna. La Juventus è attenta a rafforzare il reparto offensivo, cercando giocatori che possano adattarsi al sistema di gioco di Motta e contribuire immediatamente alla squadra. Lo riporta Tuttosport.Pepe, non da confondere con il più anziano difensore centrale omonimo, possiede un passaporto italiano che lo aveva reso un possibile candidato per la Nazionale azzurra ai tempi di Mancini. Alla Juventus interessa la sua versatilità nel fronte offensivo: può giocare come esterno d'attacco sia a destra che a sinistra, e occasionalmente come sottopunta. Tuttavia, il suo costo elevato ha finora frenato le trattative. La Juventus considera le uscite dei giocatori attuali cruciali per finanziare eventuali nuovi acquisti, mantenendo un equilibrio finanziario. La decisione sull'ingresso di Pepe dipenderà quindi dalle possibilità di cessione dei giocatori esistenti e dalla capacità di gestire il budget del club in vista della prossima stagione.