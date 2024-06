Thiago Motta è pronto a prendere le redini della, con l'obiettivo di rinnovare la squadra. Alla Continassa c'è l'intenzione di integrare giocatori giovani e promettenti, specialmente in attacco e a centrocampo, per migliorare la qualità del gioco. Per quanto riguarda l'attacco, emerge un nuovo nome:. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giovane talento brasiliano del Barcellona potrebbe essere un obiettivo della Juventus. Nonostante ilsia intenzionato a valutarlo ulteriormente, viste le aspettative legate all'investimento fatto, i bianconeri potrebbero puntare su di lui per rafforzare il reparto offensivo, soprattutto se Moise Kean dovesse lasciare il club piemontese. Questo possibile innesto rappresenterebbe un tassello importante nel progetto di rinnovamento juventino sotto la guida di Thiago Motta.