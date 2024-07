Laha messo nel mirino, promettente talento classe 2004 della seconda squadra del Celta, come riportato da Relevo. Proveniente da una stagione eccezionale con la squadra riserve del Celta nella Prima Federazione, ha quasi ottenuto la promozione in Seconda Divisione, attirando l'interesse di diversi grandi club, tra cui Barcellona e Real Madrid. La Juventus si è ora unita alla corsa per il giovane spagnolo, che ha una clausola di rescissione di circa dieci milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2025, ma il Celta spera di rinnovarlo nonostante l'interesse crescente dei club di alto livello.