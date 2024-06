Cristiano, noto per la sua determinazione e risolutezza, procede sempre come un treno una volta presa una decisione strategica. Attualmente, il club bianconero è alla ricerca di una soluzione per cedere Wojciech, con l'obiettivo di risparmiare sul suo ingente ingaggio. Finora, ci sono stati alcuni sondaggi per il portiere polacco provenienti dall'Arabia Saudita - come riporta calciomercato.com -, e la Juventus spera che presto possano concretizzarsi in un'offerta ufficiale. La cessione di Szczesny permetterebbe al club di alleggerire il monte stipendi e di reinvestire le risorse risparmiate in nuovi acquisti per rafforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione.