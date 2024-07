, difensore uruguaiano della, è pronto a salire in Serie A dopo una stagione in B con la Sampdoria. Acquistato dal Valencia per 3 milioni più bonus, con il 20% sulla futura vendita riservato agli spagnoli, Gonzalez ha suscitato l'interesse di Udinese e Verona. Tuttavia, l'Udinese è in pole position grazie agli ottimi rapporti con il dt juventino Cristiano Giuntoli. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto per 6-7 milioni, mentre la Juventus valuta l'opzione di contro-riscatto. Lo riporta Tuttosport.