Laoccupa un posto speciale nei sogni di mercato della, che ha puntato due talenti bianconeri: Luise Nikola. Hasa, classe 2004, è un trequartista cresciuto nelle giovanili della Juventus, con doppio passaporto italiano e albanese. Dopo una grande stagione in Serie C con la Juve Next Gen, con 32 partite, 2 gol e 6 assist, è diventato un obiettivo del Doria. Sekulov, invece, ha iniziato l'anno in prestito alla Cremonese, per poi rientrare alla Juventus nella seconda metà della stagione, segnando 9 gol in 23 presenze con l'Under 23. Entrambi i giocatori sono molto richiesti, con il Palermo che monitora attentamente la situazione, pronto a sfidare la Sampdoria per assicurarseli. Lo riporta calciomercato.com.