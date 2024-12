Sam, difensore centrale olandese classe 1998 del, sta attirando sempre più l’attenzione sul mercato grazie alle sue ottime prestazioni. Secondo Sky Sport, il giocatore, già nel mirino dellada settimane, interessa anche all’Inter in Serie A e a club di prestigio come Real Madrid e Atletico Madrid. Con un contratto in scadenza nel giugno 2027, Beukema ha attualmente un valore di mercato di circa 18 milioni di euro. Tuttavia, questa cifra potrebbe crescere ulteriormente se il giocatore continuerà a confermare il suo alto livello di rendimento, consolidandosi come uno dei difensori più promettenti.