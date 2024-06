Rinnovo Rabiot, le ultime

, prossimo nuovo allenatore della Juventus , ha espresso chiaramente il desiderio di costruire una squadra basata su giocatori con esperienza internazionale che comprendano appieno il significato di indossare la maglia bianconera. Un profilo di questo tipo è Adrien Rabiot , con il quale Motta ha condiviso il campo durante la loro militanza al. L'allenatore nutre una grande stima per il centrocampista francese e gli ha recentemente comunicato, durante una telefonata, che intende fare di lui un elemento centrale del suo progetto tecnico alla Juventus, come riporta Calciomercato.com.La stima reciproca trae Adrienpotrebbe giocare un ruolo cruciale nel futuro del centrocampista a Torino. Visto che, come noto, il contratto del giocatore è in scadenza il 30 giugno e, per adesso, non c'è ancora l'accordo per il rinnovo.Nei prossimi giorni, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, presenterà a Rabiot un'offerta di rinnovo biennale del contratto. La proposta prevede un ingaggio di quasi 7 milioni di euro a stagione, una cifra che riflette l'importanza del giocatore nel progetto di Motta. Questo rinnovo rappresenta un passo fondamentale per garantire la stabilità e la competitività della squadra nelle prossime stagioni. La decisione di puntare su Rabiot come pilastro del nuovo corso juventino sottolinea la volontà del club di costruire una squadra solida e ambiziosa, capace di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.