Quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante per il mercato della. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'agente disarebbe arrivato in Italia e potrebbe esserci un incontro con Cristiano, il direttore sportivo bianconero. Il difensore francese è l'obiettivo numero uno per rafforzare la difesa della Juventus. Todibo, attualmente in forza al Nizza, è visto come il rinforzo ideale per il reparto arretrato della squadra torinese. L'incontro con l'agente potrebbe essere decisivo per avvicinare le parti e concludere l'operazione. La Juventus spera di chiudere l'affare al più presto per garantire a Thiago Motta un rinforzo di qualità.