A gennaio, uno degli obiettivi principali dellasarà l’addio diMelo, che attualmente percepisce intorno ai 5 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano è stato in cerca di una nuova opportunità, e il suo possibile ritorno in Brasile sembra farsi sempre più concreto. La dirigenza bianconera sta monitorando attentamente la situazione, sperando di trovare un accordo vantaggioso per entrambe le parti. La partenza di Arthur rappresenterebbe non solo un alleggerimento del monte ingaggi, ma anche la possibilità di liberare spazio per eventuali nuovi innesti nella rosa, in vista di una seconda metà di stagione decisiva. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.