Il terzino della, Mattia, è ufficialmente sul mercato e, dopo aver chiarito con i giornalisti che lo davano per infortunato, sta cercando una nuova squadra. Il Monza di Adriano Galliani, che lo conosce dai tempi del Milan, è interessato ma non ha ancora fatto un'offerta. De Sciglio ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e sta prendendo tempo per valutare eventuali proposte più vantaggiose. Anche il Monza non ha fretta, dovendo prima completare alcune cessioni prima di poter fare un'offerta alla Juventus.