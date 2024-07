Qualche settimana fa, l', club saudita dove gioca, aveva mostrato interesse per, offrendo un contratto biennale da 40 milioni di euro. Tuttavia, la Saudi Pro League non è la priorità del portiere polacco, che desidera valutare anche altre proposte prima di prendere una decisione finale. Recentemente, il suo nome è stato accostato al. Galliani ha dichiarato di non avere fretta, ma l'operazione risulta complicata. Szczesny dovrebbe accettare un significativo sacrificio economico per trasferirsi in biancorosso, o la Juventus dovrebbe contribuire all'ingaggio in caso di prestito. Inoltre, resta l'indennizzo da pagare alla Juventus. Lo riporta calciomercato.com.