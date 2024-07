Secondo quanto riporta Sportitalia, Westonresta un'idea per la, ma al momento non ci sarebbero trattative concrete con la. Il giocatore statunitense, che non rientra più nei piani principali della squadra bianconera, è stato messo sul mercato e rimane in uscita. Tuttavia, nonostante l'interesse manifestato dalla Fiorentina, non sono stati fatti passi avanti significativi per portare a termine il trasferimento. La Juventus continua a cercare soluzioni per piazzare McKennie, sperando di trovare un acquirente disposto a soddisfare le richieste economiche del club. La situazione resta in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.