Il direttore tecnico Cristianostanno concentrando le loro attenzioni su due giocatori per le corsie offensive: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund edel Porto. Laha ricevuto un primo segnale positivo da Galeno, che ha chiesto al suo entourage di dare priorità ai bianconeri nonostante l'interesse della Premier League. Il Porto, sotto la nuova presidenza di Villas Boas, deve vendere per rispettare i paletti del fair play finanziario. La clausola di Galeno è di 60 milioni, ma la Juventus spera di chiudere l'affare per 30-35 milioni più bonus. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.