L'esterno dellae della Nazionale, Stephan, è entrato nei desideri di Cristiano, che cerca un calciatore esperto per supportare Yildiz e versatile per l'attacco di Thiago Motta. Tuttavia, l'operazione El Shaarawy è al momento considerata solo se la Roma accettasse contropartite come Kostic e Arthur. Questa possibilità è attualmente in stand-by da parte del board bianconero, che valuta le opzioni disponibili prima di avanzare nella trattativa. Le ultime indiscrezioni indicano che l'interesse per El Shaarawy è concreto, ma legato alla fattibilità di uno scambio vantaggioso per entrambe le squadre.