Laè alla ricerca di esterni, e Domenicodel Sassuolo è una delle piste seguite, secondo Sportmediaset. Nonostante sia attualmente infortunato, Berardi rappresenta un'opportunità per i bianconeri negli ultimi giorni di mercato. La sua valutazione al ribasso rende l'affare più conveniente, offrendo alla Juventus una chance da cogliere al volo. L'acquisto di Berardi potrebbe essere un colpo interessante per rinforzare la squadra, vista la necessità di nuovi esterni di qualità. La Juventus sta quindi monitorando attentamente la situazione per valutare un possibile accordo con il Sassuolo prima della chiusura del mercato.