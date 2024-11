Il Messaggero fornisce aggiornamenti sul futuro di, attaccante delin scadenza a fine stagione. Laha intenzione di fare un nuovo tentativo nelle prossime settimane, ma al momento il Barcellona sembra essere in vantaggio, anche grazie alla preferenza del giocatore per i blaugrana. Tuttavia, anche l'Inter è in corsa per assicurarsi il canadese, aggiungendo ulteriore competizione alla trattativa. La situazione si preannuncia quindi complessa, con diversi club pronti a battagliare per il talento del Lille.