Il classe 2003 del, ha il contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione di circa 40 milioni di euro. La Juventus ha avviato contatti esplorativi, supportata dalla presenza di Francisco Conceiçao nell'agenzia del giocatore. L'intenzione dei bianconeri è proporre al Benfica un prestito a pagamento con diritto di riscatto elevato, cercando anche di ottenere una priorità per un eventuale acquisto definitivo in estate. L'idea della Juve è quella di replicare l'operazione che ha portato Conceiçao a Torino, cercando di anticipare altre possibili trattative e garantirsi il giocatore per il futuro.