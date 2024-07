La, retrocessa in Serie B la scorsa stagione, sta considerando Alessandro Pio, difensore centrale classe 2002 dellama in prestito al Modena. Secondo "Il Mattino", Riccio è visto come un rinforzo cruciale per la difesa della squadra campana, e le trattative con la Juventus per l'acquisto del suo cartellino sembrano essere in corso. Il giovane difensore ha già esperienza in Serie B con il Modena e potrebbe apportare qualità e solidità al reparto difensivo della Salernitana mentre cerca di tornare in Serie A.