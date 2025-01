Lavuole due rinforzi per il reparto difensivo entro la fine della sessione invernale di calciomercato in programma il 4 febbraio. Il nome preferito dai bianconeri è quello didel Feyenoord. Tuttavia, stando a quanto riferisce oggi Gazzetta dello Sport il prezzo fissato per il giocatore è di circa 25/30 milioni di euro e la volontà del club sarebbe quella di lasciarlo partire nel corso della sessione estiva di calciomercato. Cristiano Giuntoli è chiaramente al lavoro per anticipare il colpo e riuscire ad accaparrarselo già nella sessione invernale ma non sarà un lavoro semplice.