Laha rinnovato l'interesse per Teun, alzando l'offerta a 48 milioni di euro. Tuttavia, secondo Il Corriere della Sera, l'Atalanta non è ancora soddisfatta, mantenendo la richiesta di 60 milioni di euro per il centrocampista offensivo classe 1998. La distanza di 12 milioni tra le due parti non è trascurabile, considerando l'importanza di Koopmeiners per il gioco di mister Gasperini. La famiglia Percassi, proprietaria dell'Atalanta, rimane ferma sulle sue posizioni, senza intenzione di fare sconti per un giocatore così fondamentale.