Kvara Juve, la situazione

sembra destinato a rompere con il Napoli e per questo impazzano le voci di mercato. Laé una possibilità? Facciamo il punto.Attualmente, le voci riguardanti un possibile trasferimento di Kvaratskhelia alla Juventus non hanno alcun fondamento. La ragione principale è il prezzo elevatissimo richiesto dal Napoli, che supera i 100 milioni di euro. La Juventus ha altri piani e priorità differenti.È vero che il Napoli è interessato a Federico Chiesa, e Giovanni Manna potrebbe considerare favorevolmente uno scambio se la situazione con Kvara dovesse evolversi in tal senso. Tuttavia, siamo solo al primo round di una lunga serie. Nel frattempo, Antonio Conte osserva attentamente la situazione. La partita è tutt'altro che semplice per tutte le parti coinvolte.