Koopmeiners Juve, la situazione

In una serata la sublimazione di un progetto sportivo che va avanti da anni. In una serata Bergamo si è lasciata andare e ha festeggiato la recente vittoria in Europa League, nel più classico dei modi. Pullman aperto che marcia a passo d'uomo per la città, avvolto da due ali di tifosi scatenati; ancor più scatenati i calciatori che dal mezzo si lasciano andare a canti, balli e cori.In particolare, come racconta il giornalista Giorgio Dusi, c'è Martenche punzecchia l'amico e compagno di squadra. Fa partire il coro "" e poi sottolinea: "".Indizio di mercato? Più che altro una simpatica curiosità. È noto che la Juventus sarebbe destinazione gradita per Koopmeiners, così come è noto che il club bianconero stia lavorando per portarlo a Torino . Da parte sua, l'Atalanta ha fatto muro rispetto alla prima offerta di 40 milioni più 5 di bonus. 60 milioni è la richiesta della Dea.Due le strade che, a questo punto, si aprono di fronte a Giuntoli e la squadra di mercato bianconera. Inserire una contropartita nella trattativa, oppure vendere bene e poi, forti del tesoretto ricavato, tornare alla carica con l'Atalanta.