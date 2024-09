Secondo La Gazzetta dello Sport, durante la sessione estiva di calciomercato, laha contattatoper informazioni su Davide. Nonostante l'attaccante azzurro non sia completamente certo del suo futuro con la maglia nerazzurra, il direttore sportivo Piero Ausilio ha prontamente respinto l'offerta della Juve. Ausilio ha chiarito i piani a lungo termine dell'Inter riguardo al giocatore, lasciando poco spazio a trattative immediate. Rimane da vedere se il club bianconero deciderà di fare un nuovo tentativo per Frattesi in futuro, a fronte di eventuali sviluppi nella situazione del calciatore.