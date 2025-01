Secondo Sky Sport, lanon ha intenzione di abbandonare la trattativa per, difensore del Benfica. Tuttavia, il club portoghese ha rifiutato la prima offerta bianconera, dichiarando di non voler cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. La Juventus dovrà ora rivedere la sua proposta, ma l’obiettivo rimane quello di acquistare il difensore. Il club torinese continuerà a lavorare su un’operazione che possa soddisfare le richieste del Benfica, con la speranza di portare il giovane portoghese sotto la guida di Thiago Motta per rinforzare la difesa bianconera.