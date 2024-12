Secondo quanto riportato da calciomercato.com, lasta monitorando Caspercome possibile rinforzo per l'attacco. L'attaccante classe 2000 è attualmente in prestito al Verona, ma il suo cartellino appartiene ancora al Benfica.Finora, Tengstedt ha realizzato cinque gol in questa stagione, numeri interessanti che, uniti alla valutazione di circa 5 milioni di euro, attirano l'attenzione della dirigenza bianconera. Alla Continassa si continua a valutare occasioni di mercato per individuare un vice-Vlahovic affidabile e dal costo contenuto, e Tengstedt sembra rappresentare un'opzione concreta, considerata l'età, le prestazioni recenti e il prezzo accessibile.