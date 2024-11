Laha diversi obiettivi per rinforzare la difesa a gennaio, tra cui Joachim, attuale difensore del Fulham., già noto in Serie A per il suo passato alla Sampdoria, è il profilo più accessibile economicamente tra quelli valutati. Dopo esperienze con Lione e Crystal Palace, è arrivato al Fulham per circa 30 milioni di euro. La Juventus sta cercando un sostituto per Gleison Bremer, infortunato fino a fine stagione, e la dirigenza, in accordo con il tecnico Thiago Motta, vuole assicurare stabilità alla difesa per evitare problemi futuri.