Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilvaluta Giacomoalmeno 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere presa in considerazione anche per un’operazione di prestito con obbligo di riscatto. Per l’attaccante azzurro, tuttavia, rimane sempre attuale la possibilità di uno scambio con Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, scenario che potrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Nel frattempo, sembra esserci una prima apertura da parte del club di Aurelio De Laurentiis per il prestito con obbligo. L’assesi fa sempre più caldo, alimentando le speculazioni su eventuali movimenti di mercato tra i due club.