Giacomo, attaccante del Napoli ed ex Sassuolo, desidera maggiore spazio in squadra. La, dove Giuntoli lo conosce bene, ha manifestato interesse per il giocatore. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli non escluderebbe una cessione, purché arrivi un'offerta adeguata. Il club partenopeo valuta Raspadori almeno 25 milioni di euro. Oltre alla Juventus, anche l'Atalanta è interessata al giovane attaccante, che potrebbe diventare protagonista del mercato. La situazione è in evoluzione, con diversi club attenti a cogliere l'opportunità di ingaggiarlo, mentre il Napoli rimane aperto a trattative vantaggiose.