e i suoi collaboratori stanno monitorando attentamente le opportunità di mercato, e una potrebbe provenire dalla Premier League. Recentemente, laha ripreso contatti per Jakub Kiwior, difensore centrale polacco mancino, che Thiago Motta conosce bene grazie all'esperienza condivisa allo Spezia, dove il tecnico lo ha valorizzato. Kiwior è uno dei nomi presenti nella lista di possibili rinforzi per la difesa bianconera, una lista che include anche profili come Josip Sutalo, centrale dell'Ajax, e Clément Lenglet, attualmente al Barcellona. La Juventus valuta attentamente queste opzioni per trovare il rinforzo ideale.