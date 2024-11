Secondo quanto riportato da Repubblica, ilsta valutando l’opportunità di un colpo nel reparto difensivo per il mercato di gennaio e avrebbe individuato due obiettivi che erano già nel mirino della. Il primo nome è Jaka Bijol, difensore sloveno dell’Udinese, che appare una pista più concreta per i partenopei. Il secondo obiettivo è Radu Dragusin, centrale rumeno del Tottenham, ma in questo caso, il trasferimento sembra più complicato, poiché il club inglese difficilmente cederà il giocatore a metà stagione. Il Napoli, quindi, sta valutando con attenzione le due operazioni in vista di gennaio.